Андреас Пистиолис высказался о продлении контракта с Каспером Уэйром

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отреагировал на то, что клуб принял решение продлить соглашение с защитником Каспером Уэйром ещё на два года. Напомним, подписание контракта состоялось в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«Я очень рад тому, что нам удалось сохранить Каспера в команде. В ближайшие два года мне предстоит работать с ним. Он превосходный профессионал. В то же время я думаю, что это особенная церемония — провести подписание в шахте. Это уникальное событие. Я не помню ничего подобного. Особенный день для особенного игрока, и он заслуживает этого», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.