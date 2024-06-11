Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андреас Пистиолис высказался о продлении контракта с Каспером Уэйром

Андреас Пистиолис высказался о продлении контракта с Каспером Уэйром
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отреагировал на то, что клуб принял решение продлить соглашение с защитником Каспером Уэйром ещё на два года. Напомним, подписание контракта состоялось в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«Я очень рад тому, что нам удалось сохранить Каспера в команде. В ближайшие два года мне предстоит работать с ним. Он превосходный профессионал. В то же время я думаю, что это особенная церемония — провести подписание в шахте. Это уникальное событие. Я не помню ничего подобного. Особенный день для особенного игрока, и он заслуживает этого», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.

Сейчас читают:
«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию
«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android