Джейсон Тейтум имеет худшую точность бросков в истории финалов НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум бросает с точностью в 35,4% в финальных игр НБА. Это наихудший показатель в истории НБА (минимум 150 попыток) среди игроков со времён слияния НБА и АБА в 1976 году.

Напомним, Тейтум имеет восемь финальных игр в своей карьере. В сезоне-2021/2022 «Бостоном» вместе с Джейсоном столкнулся в финале с «Голден Стэйт Уорриорз» и проиграл со счётом 2-4. Также Тейтум и «Селтикс» участвуют в нынешнем финале, где ведут в серии с «Даллас Маверикс» (2-0).

По ходу текущего постсезона Тейтум в среднем набирает 24,9 очка (42% с игры), делает 10,3 подбора и 6,3 ассиста. В двух матчах финала Джейсон имеет следующие цифры: 17 очков (31% с игры), 10 подборов и 8,5 передачи.

Джейсон Тейтум играет в гольф