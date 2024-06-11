Майкл Портер сравнил Кейтлин Кларк со Стефеном Карри

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер впечатлился мастерством новичка женской НБА Кейтлин Кларк и сравнил её с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» и признанным мастером дальних бросков Стефеном Карри.

«Кейтлин клёвая. Если бы она участвовала в НБА, то в защите у нее ничего бы не вышло, но она единственная девушка, которая могла бы дать жару в атаке – положить несколько «трёшек» с угла площадки или свинг-тройку. Она может попадать издалека.

Она клёвая, братан. Я никогда не видел её игру ранее и был в шоке от того, насколько она хороша. По тому, как она ведёт игру, она похожа на Стефа Карри», — сказал Портер в подкасте Full Send.

Ранее сообщалось, что матч с участием Кейтлин Кларк собрал больше зрителей на арене, чем первая игра финальной серии между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Встречу «Индианы Фивер» и «Вашингтон Мистикс» посетили 20 333 человека, а противостояние «кельтов» и техасцев – 19 156 фанатов.