Центровой «Химок» Букер: баскетболисты Евролиги не должны играть во внутренних чемпионатах

Центровой «Химок» Девин Букер рассказал, как проводит время на карантине в США, а также выразил мнение, что игроки Евролиги не должны участвовать во внутренних чемпионатах.
«В данный момент я пытаюсь соблюдать самоизоляцию. Выхожу из дома только тогда, когда мне действительно нужно — за покупками или чем-то ещё. Сейчас в США начали открывать предприятия, но нужно проявлять осторожность.
У меня нет чёткого графика сейчас. Я помогаю дочери делать домашние задания, тренируюсь, занимаюсь хозяйством. Поддерживаю форму, насколько могу, но это всё равно не игра на площадке. Что касается баскетбола, единственное, что я могу сейчас делать, – это тренировать дриблинг, так как у меня нет возможности посещать спортзалы.
Евролига? Честно говоря, я думаю, что это должен быть полностью отдельный чемпионат. Баскетболисты Евролиги не должны играть и в своих национальных первенствах. И проведение Звёздного уик-энда пошло бы ей на пользу. Я только за», — приводит слова Букера Eurohoops.
- 1 мая 2020
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
-
16:56
-
16:48
-
16:16
-
15:50
-
13:44
-
12:28
-
11:16
-
10:45
-
09:37
-
09:27
-
07:38
-
06:50
-
00:43
- 29 апреля 2020
-
22:45
-
21:53
-
20:54
-
19:08
-
18:00
-
17:01
-
14:52