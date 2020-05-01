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Центровой «Химок» Букер: баскетболисты Евролиги не должны играть во внутренних чемпионатах

Центровой «Химок» Букер: баскетболисты Евролиги не должны играть во внутренних чемпионатах
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Химок» Девин Букер рассказал, как проводит время на карантине в США, а также выразил мнение, что игроки Евролиги не должны участвовать во внутренних чемпионатах.

«В данный момент я пытаюсь соблюдать самоизоляцию. Выхожу из дома только тогда, когда мне действительно нужно — за покупками или чем-то ещё. Сейчас в США начали открывать предприятия, но нужно проявлять осторожность.

У меня нет чёткого графика сейчас. Я помогаю дочери делать домашние задания, тренируюсь, занимаюсь хозяйством. Поддерживаю форму, насколько могу, но это всё равно не игра на площадке. Что касается баскетбола, единственное, что я могу сейчас делать, – это тренировать дриблинг, так как у меня нет возможности посещать спортзалы.

Евролига? Честно говоря, я думаю, что это должен быть полностью отдельный чемпионат. Баскетболисты Евролиги не должны играть и в своих национальных первенствах. И проведение Звёздного уик-энда пошло бы ей на пользу. Я только за», — приводит слова Букера Eurohoops.

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