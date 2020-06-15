Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Овечкин: знаю, что происходило в РФБ до Кириленко. То, что было, и сейчас — небо и земля

Овечкин: знаю, что происходило в РФБ до Кириленко. То, что было, и сейчас — небо и земля
Баскетбол 0

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своим мнением о работе своего друга, президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

«Могу ли я пойти по сценарию Андрея Кириленко, который стал президентом РФБ? Никогда не говори «никогда». Я знаю, что происходило в Федерации до прихода Андрея. То, что было, и сейчас — небо и земля. Он большой молодец. Я только рад, что такие люди помогают баскетболу. Моя мама до сих пор является президентом женского «Динамо», и я точно могу сказать, что поддержка всегда есть», — сказал Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в «Инстаграме».

Ранее генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина отметила, что пока неизвестно, будут ли продлены на год в связи с переносом Олимпиады в Токио полномочия президента организации Андрея Кириленко.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020