Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс отметил игрока «Миннесоты», который лучше всего проявил себя в игре с «Далласом»

Эдвардс отметил игрока «Миннесоты», который лучше всего проявил себя в игре с «Далласом»
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу разыгрывающего команды Майка Конли после четвёртой игры серии с «Даллас Маверикс» (105:100).

«Он старый, как чёрт. Он пришёл сюда, на пресс-конференцию, в этих клоунских штанах. Это мой OG, это мой разыгрывающий, он отлично сыграл сегодня… Так что спасибо тебе, Майк Конли», — сказал Эдвардс на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Миннесота» в четвёртом матче финала Западной конференции победила «Даллас» со счётом 105:100. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятая встреча между командами состоится 31 мая в Миннеаполисе.

Сам Эдвардс в четвёртой игре набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Пятая игра между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 мск.

Материалы по теме
Энтони Эдвардс установил новое достижение в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android