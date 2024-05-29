Эдвардс отметил игрока «Миннесоты», который лучше всего проявил себя в игре с «Далласом»

22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу разыгрывающего команды Майка Конли после четвёртой игры серии с «Даллас Маверикс» (105:100).

«Он старый, как чёрт. Он пришёл сюда, на пресс-конференцию, в этих клоунских штанах. Это мой OG, это мой разыгрывающий, он отлично сыграл сегодня… Так что спасибо тебе, Майк Конли», — сказал Эдвардс на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Миннесота» в четвёртом матче финала Западной конференции победила «Даллас» со счётом 105:100. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятая встреча между командами состоится 31 мая в Миннеаполисе.

Сам Эдвардс в четвёртой игре набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Пятая игра между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 31 мая в Миннеаполисе. Её начало запланировано на 3:30 мск.