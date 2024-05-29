Порзингис сообщил, что сыграет в финальной серии НБА

Латышский бигмен «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис сообщил о том, что он сможет принять участие в финальной серии НБА.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня и сочувствует на протяжении всего сезона. Я скоро вернусь в строй. Увидимся в финале, а затем на нашей арене», — написал Порзингис в социальных сетях.

Напомним, баскетболист пропускает матчи начиная с 30 апреля, когда ему пришлось покинуть площадку во время пятого матча серии с «Майами Хит».

«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА текущего сезона. Клуб вышел в решающую стадию турнира впервые с 2022 года. Тогда «Селтикс» встретились с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили со счётом 2-4.

Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Денвер». Во второй полуфинальной серии путёвку в решающий раунд разыгрывают «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».