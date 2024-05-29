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Халибёртон высказался после поражения в финале Восточной конференции НБА

Халибёртон высказался после поражения в финале Восточной конференции НБА
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон дал комментарий по поводу поражения своей команды в финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (0-4).

«Я очень благодарен за то, что я был здесь и был частью создания этой культуры. Мы собираемся продолжать делать это и продолжать совершать великие дела», — приводит слова Халибёртона ESPN.

«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА текущего сезона. Клуб вышел в решающую стадию турнира впервые с 2022 года. Тогда «Селтикс» встретились с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили со счётом 2-4.

Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Денвер». Во второй полуфинальной серии путёвку в решающий раунд разыгрывают «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».

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