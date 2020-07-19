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Перкинс назвал MVP и обладателей других наград НБА

Перкинс назвал MVP и обладателей других наград НБА
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс поделился своим списком обладателей личных наград лиги 2020 года.

Кендрик Перкинс назвал MVP сезона Леброна Джеймса, лучшим новичком Джа Моранта, лучшим игроком скамейки — Денниса Шрёдера, лучшим защитником по мнению Перкинса стал Энтони Дэвис, самым полезным игроком — Бэм Адебайо, а тренером года — Ник Нёрс.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

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