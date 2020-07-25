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Тренера «Буревестника», сломавшего нос судье, пожизненно дисквалифицировали и оштрафовали

Тренера «Буревестника», сломавшего нос судье, пожизненно дисквалифицировали и оштрафовали
Баскетбол 0

Тренер ярославского «Буревестника» Михаил Терехов, принявший участие в матче любительской лиги «Золотое кольцо» в качестве игрока в составе команды ЯрГу и сломавший арбитру нос после окончания встречи с коллективом «Слоны», пожизненно дисквалифицирован за свой поступок, сообщает портал Ярновости.

В директорате лиги «Золотое кольцо» вынесли постановление, в котором указывается:

«За агрессивное поведение по отношению к участникам матча и судейской бригаде в ходе игры и после её окончания; за угрозу и запугивание судей; за нанесённые побои старшему судье Павлову В., наказать игрока команды ЯрГУ Терехова М. в соответствии со статьей П4.13 Регламента чемпионата:

1. Дисквалифицировать от участия во всех соревнованиях лиги «Золотое кольцо» и под эгидой клуба «Юнибаскет» пожизненно в любом качестве.

2. Наложить штраф в размере 6 000 (шести тысяч) рублей.

3. Дисквалифицировать от участия во всех соревнованиях под эгидой Ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация баскетбола» пожизненно в любом качестве».

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