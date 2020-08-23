Определён первый участник второго раунда плей-офф НБА

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась четвёртая встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 110:106 — и выиграли серию со счётом 4-0.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кемба Уокер, набравший 32 очка, совершивший 4 подбора и отдавший 4 результативной передачи. Дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов собрал форвард Джейсон Тейтум. Ещё 16 очков на свой счёт записал Джейлен Браун, 15 очков принёс своей команде Дэниэл Тайс.
В составе «Филадельфии Севенти Сиксерс» дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Ещё один дабл-дабл на счету Эла Хорфорда — он набрал 12 очков и совершил 10 подборов. 20 очков набрал Тобиас Харрис. По 14 очков набрали Джош Ричардсон и Шейк Милтон.
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