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Определён первый участник второго раунда плей-офф НБА

Определён первый участник второго раунда плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась четвёртая встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 110:106 — и выиграли серию со счётом 4-0.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кемба Уокер, набравший 32 очка, совершивший 4 подбора и отдавший 4 результативной передачи. Дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов собрал форвард Джейсон Тейтум. Ещё 16 очков на свой счёт записал Джейлен Браун, 15 очков принёс своей команде Дэниэл Тайс.

В составе «Филадельфии Севенти Сиксерс» дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Ещё один дабл-дабл на счету Эла Хорфорда — он набрал 12 очков и совершил 10 подборов. 20 очков набрал Тобиас Харрис. По 14 очков набрали Джош Ричардсон и Шейк Милтон.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 110
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Харрис - 20, Милтон - 14, Ричардсон - 14, Бёркс - 13, Хорфорд - 12, Нето - 3, Pelle, Shayok, Коркмаз, О'Куинн, Робинсон, Симмонс, Скотт, Тибулл
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Тейтум - 28, Браун - 16, Тайс - 15, Смарт - 8, Кантер - 6, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
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