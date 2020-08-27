Названа дата возобновления плей-офф НБА

НБА возобновит сезон 28 августа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Ранее стало известно, что игроки приняли решение возобновить плей-офф лиги.



Напомним, ранее «Милуоки Бакс» бойкотировал пятый матч серии плей-офф с «Орландо Мэджик», который должен был начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США). К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке. После этого матчи плей-офф были отложены на неопределённый срок.



Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.