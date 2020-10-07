Алексей Швед не поможет сборной России в квалификации Евробаскета

Генеральный менеджер баскетбольной сборной России Сергей Панов сообщил, что защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не поможет национальной команде в отборе на чемпионат Европы.

«По договоренности с клубом Алексей Швед не примет участия в отборе Евробаскета. Решение о его участии в квалификации Олимпиады будет принято позже», – написал Панов на своей странице в «Инстаграме».

Сборная России в рамках квалификации к чемпионату Европы в ноябре встретится с итальянцами и эстонцами, а в феврале — с эстонцами и македонцами. Изначально планировалось, что встреча с Северной Македонией пройдёт в Перми.

30 июня «Химки» продлили контракт со Шведом до конца сезона-2022/2023. Игроку поступали предложения НБА и чемпионата Китая.