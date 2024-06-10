ЦСКА анонсировал участие в «Заполярном матче звёзд» в Норильске

Московский ЦСКА анонсировал выступление в «Заполярном матче звёзд» в Норильске. Как информирует пресс-служба армейцев, на игру в Заполярье отправятся главный тренер команды Андреас Пистиолис, капитан Семён Антонов, форвард Самсон Руженцев, защитник Каспер Уэйр и центровой Тони Джекири.

Также на игру в Красноярском крае прибудут многие другие звёзды российского баскетбола. В частности, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Антон Понкрашов, серебряные призёры Олимпийских игр 2020 года Ольга и Евгения Фролкины, а также Виктор Павленко – экс-игрок сборной России по баскетболу «3х3» и популярный блогер.

В «Заполярном матче звёзд» сыграют две смешанные команды. Их составы будут определены с помощью специальной процедуры.

Игру можно будет увидеть в прямом эфире в сервисе Оkko. Начало трансляции — 12 июня в 11:10 мск.

Напомним, ЦСКА стал чемпионом в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.

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