Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА анонсировал участие в «Заполярном матче звёзд» в Норильске

ЦСКА анонсировал участие в «Заполярном матче звёзд» в Норильске
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА анонсировал выступление в «Заполярном матче звёзд» в Норильске. Как информирует пресс-служба армейцев, на игру в Заполярье отправятся главный тренер команды Андреас Пистиолис, капитан Семён Антонов, форвард Самсон Руженцев, защитник Каспер Уэйр и центровой Тони Джекири.

Также на игру в Красноярском крае прибудут многие другие звёзды российского баскетбола. В частности, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Антон Понкрашов, серебряные призёры Олимпийских игр 2020 года Ольга и Евгения Фролкины, а также Виктор Павленко – экс-игрок сборной России по баскетболу «3х3» и популярный блогер.

В «Заполярном матче звёзд» сыграют две смешанные команды. Их составы будут определены с помощью специальной процедуры.

Игру можно будет увидеть в прямом эфире в сервисе Оkko. Начало трансляции — 12 июня в 11:10 мск.
Напомним, ЦСКА стал чемпионом в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
ЦСКА смял УНИКС и вновь поднялся на трон. Армейцы в 11-й раз стали чемпионом Единой лиги!
ЦСКА смял УНИКС и вновь поднялся на трон. Армейцы в 11-й раз стали чемпионом Единой лиги!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android