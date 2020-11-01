Инстаграм-модель заявила, что у неё есть видео оргии с участием семи игроков клуба НБА

Инстаграм-модель Элайза Джейн, известная также как Ayyyejae, заявила, что во время празднования своего дня рождения в 2018 году познакомилась с семью игроками «Финикс Санз», после чего они устроили оргию в гостиничном номере. Модель сказала, что одним из этих баскетболистов был лидер «Финикса» Девин Букер.

После своего заявления девушка приобрела большую известность, набрав много подписчиков на платформе OnlyFans и заработав на сайте $ 100 тыс. Девушка сообщила, что у неё появилось видео оргии, которое она готова продать своим подписчикам в OnlyFans.

Фото доступно в «инстаграме» Элайзы Джейн.

Сервис OnlyFans — служба подписки на контент для пользователей, посредством которой создатели контента могут зарабатывать деньги, публикуя свои фотографии или видео. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также им пользуются тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.