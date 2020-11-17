«Даллас» близок к заполучению лидера «Клипперс» в компанию к Дончичу

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс может перейти в «Даллас Маверикс».
«Несколько команд рассматривают варианты обмена с „Даллас Маверикс“ на 18-й пик предстоящего драфта НБА. „Клиппеос“ и Лу Уильямс являются самым вероятным вариантом для этого обмена», — сообщает NBA Central.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» после провала в плей-офф ждут серьёзные перемены перед следующим сезоном. Реджи Джексон, Лу Уильямс и Монтрез Харрелл не оправдали ожиданий руководства и могут считаться кандидатами на уход из команды.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).
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