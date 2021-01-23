Кайри Ирвинг отреагировал на два подряд поражения от «Кливленда»
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг поделился мнением о двух последних матчах против «Кливленд Кавальерс» в регулярном чемпионате НБА.
«Два унизительных поражения», – резюмировал Ирвинг, слова которого приводит ESPN.
В первой игре «Бруклин» в двух овертаймах проиграл со счётом 135:147, позволив игроку соперника Коллину Секстону набрать 20 подряд очков в дополнительное время. Во второй встрече подопечные Стива Нэша тоже уступили «Кавальерс» – 113:125, оппонентам удалось набрать 70 очков из трёхсекундной зоны. В первом матче на площадке были Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг, во втором — только Харден и Ирвинг. «Нетс» идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 9-8.
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