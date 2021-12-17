Журналистка Men’s Health Джуэл Уикер сообщила, что за время пандемии Шакил О’Нил поправился до 190 кг.



«Во время пандемии вес Шакила О'Нила увеличился примерно до 190 кг. Сейчас он тренируется четыре дня в неделю по часу. 20 минут – кардио, 40 минут – силовые тренировки. Он сказал, что хочет похудеть до 160 кг и быть подтянутым, чтобы сфотографироваться без майки и опубликовать фото в «Инстаграме» на своё 50-летие, которое будет в марте. Его цель — избавиться от живота, который висит над поясом», — цитирует Уикер Men’s Health.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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