Шакил О'Нил: Стефен Карри определённо изменил правила игры в баскетбол

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о рекорде Стефена Карри по количеству трёхочковых за карьеру.



«Было удивительно слышать, как Реджи сказал, что в его времена мы в среднем забивали по пять трёхочковых за игру на команду. Теперь команды забрасывают по 30 трёхочковых. Стефен Карри определённо изменил правила игры в баскетбол. Поздравляю его и его семью. Я категорически заявляю, что ему осталось ещё пять-шесть лет. К тому времени, как он закончит карьеру, его рекорд станет недостижимым», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

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