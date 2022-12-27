Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Портленд» провёл церемонию, посвящённую Лилларду, который побил рекорд франшизы по очкам

«Портленд» провёл церемонию, посвящённую Лилларду, который побил рекорд франшизы по очкам
Комментарии

«Портленд Трэйл Блэйзерс» перед началом игры с «Шарлотт Хорнетс» (124:113) провёл церемонию, которая была посвящена лидеру команды Дэмьену Лилларду, недавно побившему рекорд франшизы по набранным очкам.

В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) Лиллард реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Дрекслеру (18 040 очков).

Лиллард был выбран на драфте-2012 под шестым номером и на протяжении всей карьеры играет за «Портленд».

На данный момент «Блэйзерс» занимают восьмое место в таблице Западной конференции. На счету команды 18 побед при 16 поражениях.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022