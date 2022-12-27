«Портленд» провёл церемонию, посвящённую Лилларду, который побил рекорд франшизы по очкам
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» перед началом игры с «Шарлотт Хорнетс» (124:113) провёл церемонию, которая была посвящена лидеру команды Дэмьену Лилларду, недавно побившему рекорд франшизы по набранным очкам.
В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) Лиллард реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Дрекслеру (18 040 очков).
Лиллард был выбран на драфте-2012 под шестым номером и на протяжении всей карьеры играет за «Портленд».
На данный момент «Блэйзерс» занимают восьмое место в таблице Западной конференции. На счету команды 18 побед при 16 поражениях.
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