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Перасович высказался об игре с ЦСКА

Перасович высказался об игре с ЦСКА
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Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«ЦСКА – сильнейшая команда чемпионата. В этом сезоне они установили рекорд Лиги ВТБ по длительности победной серии. Они демонстрируют лучшую результативность турнира. Нам предстоит очень сложный матч. Мы приложим все силы, чтобы взять верх в этом противостоянии», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Противостояние состоится сегодня, 15 февраля, в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Казани.

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