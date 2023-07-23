Грин: все баскетболисты с такой антропометрией, как у Леброна, зачастую неимоверно тупые

Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Леброн действительно находится на следующем уровне баскетбольного IQ. При этом баскетболисты с такой антропометрией зачастую неимоверно тупые», — сказал Грин в подкасте PatBevPod.
Напомним, Дрэймонд Грин выступает за «Уорриорз» на протяжении всей карьеры. Он был выбран под 35‑м номером на драфте 2012 года. Вместе с командой Грин четыре раза выиграл чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе сборной США форвард стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2017 году он был признан лучшим оборонительным игроком Национальной баскетбольной ассоциации.
В прошедшем сезоне НБА 33-летний Грин в среднем набирал 8,5 очка, делал 7,2 подбора и 6,8 передачи за матч, реализуя 52,7% бросков с игры.
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