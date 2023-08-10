Одноклубник Зайона: СМИ представляют Уильямсона не таким, какой он есть на самом деле

Бывший товарищ Зайона Уильямсона по «Нью-Орлеан Пеликанс» Джаред Харпер высказался по поводу центрового.

«Зайон — отличный игрок, но он также хороший человек. Я не уверен, что СМИ представляют его таким, какой он есть на самом деле. Он искренний и настоящий», — приводит слова Харпера Sportskeeda.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.

Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.