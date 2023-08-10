Одноклубник Зайона: СМИ представляют Уильямсона не таким, какой он есть на самом деле

Бывший товарищ Зайона Уильямсона по «Нью-Орлеан Пеликанс» Джаред Харпер высказался по поводу центрового.
«Зайон — отличный игрок, но он также хороший человек. Я не уверен, что СМИ представляют его таким, какой он есть на самом деле. Он искренний и настоящий», — приводит слова Харпера Sportskeeda.
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.
Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.
- 10 августа 2023
-
14:45
-
14:41
-
13:55
-
13:25
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
10:48
-
10:13
-
09:45
-
08:45
-
08:31
-
08:08
-
07:47
-
07:13
-
06:42
-
06:34
-
06:27
-
06:07
-
05:47
-
05:29
-
00:52
-
00:15
- 9 августа 2023
-
23:50
-
22:21
-
21:58
-
20:31
-
20:01
-
19:52
-
19:29
-
19:04