Стало известно, сколько Леброн Джеймс зарабатывает на постах в социальной сети
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс значительно увеличил свои доходы от рекламных постов в социальной сети, сообщает hopperhq.
По информации источника, 38-летний баскетболист, который имеет 157 млн подписчиков в известной социальной сети, зарабатывает $ 851 тыс. за один рекламный пост на своей странице. По этому показателю он занимает 24-ю строчку среди всех пользователей социальной сети. Возглавляет список нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, насчитывающий 596 млн подписчиков и зарабатывающий $ 3,234 млн за один пост.
Стоит отметить, что два года назад Леброн Джеймс зарабатывал немногим больше $ 300 тыс. за пост, имея на тот момент менее 120 млн подписчиков.
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