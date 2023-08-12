Стало известно, сколько Леброн Джеймс зарабатывает на постах в социальной сети

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс значительно увеличил свои доходы от рекламных постов в социальной сети, сообщает hopperhq.

По информации источника, 38-летний баскетболист, который имеет 157 млн подписчиков в известной социальной сети, зарабатывает $ 851 тыс. за один рекламный пост на своей странице. По этому показателю он занимает 24-ю строчку среди всех пользователей социальной сети. Возглавляет список нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, насчитывающий 596 млн подписчиков и зарабатывающий $ 3,234 млн за один пост.

Стоит отметить, что два года назад Леброн Джеймс зарабатывал немногим больше $ 300 тыс. за пост, имея на тот момент менее 120 млн подписчиков.