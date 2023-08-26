Руди Гобер: Канада была лучше нас во всём, мы тратили время на жалобы, нам надо измениться

Центровой сборной Франции Руди Гобер критически высказался о своей игре в проигранном с разгромным счётом матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2023 с Канадой (65:95).

«Канада была лучше нас во всём. Но для меня всё начинается с настроя. Мы потратили много времени на жалобы. Такое поведение ни к чему не приведёт нас.

« конце концов, возможно, это то, что нам было нужно. Иногда полезно получить такой удар, чтобы привести голову в порядок. Это большое поражение. Мы должны принять его, проанализировать и переварить. У нас нет времени плакать или показывать пальцем.

Каждый из нас знает, в чём он должен стать лучше. Лично меня словно не было на площадке. Возможно, мне нелегко признавать это, но я знаю, что не оказал на игру того влияния, которое должен был. Мы знаем, что в воскресенье должны обязательно обыграть Латвию. Мы понимаем, что прижаты к стене. Мы должны изменить своё поведение и настрой», — приводит слова Гобера BeBasket.