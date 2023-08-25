«Нам надрали задницы». Фурнье — о разгромном поражении Франции на старте ЧМ
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Форвард сборной Франции Эван Фурнье прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу с Канадой (65:95).
«Они были очень сильны физически. Они заставляли нас делать то, чего мы обычно не делаем. Поначалу мы набирали очки, и наша защита была надёжной. Но они переломили ход игры и взяли над нами верх. Вторая четверть стала решающей. Именно там мы начали отставать. Поздравляю их, они сыграли хороший матч.
Нам просто надрали задницы.
Нам нужно играть лучше, перезарядиться, сосредоточиться и не терять уверенности. Мы проиграли с разницей в 30 очков, но мы отличная команда. Мы добивались успеха и, конечно, знаем, что делать», — сказал Фурнье на пресс-конференции после матча.
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