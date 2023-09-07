Кавай Леонард показал актуальную форму перед началом нового сезона НБА
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Звезда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард показал актуальную физическую форму перед началом нового сезона.
Напомним, в прошедшем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции, а в четвертьфинальной серии уступил «Финикс Санз» со счётом 1-4.
Ранее стало известно, что в конце июня Леонард перенёс процедуру на колене после очередной травмы, полученной как раз в серии с «Финиксом». Кавай перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего целиком пропустил сезон-2021/2022.
В минувшем розыгрыше форвард постепенно возвращался в команду и набрал отличную форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой выбыл до конца серии.
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