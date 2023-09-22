Войнаровски — о борьбе за Лилларда: «Майами» пока не участвует в переговорах
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о борьбе за разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«На этой неделе переговоры по Лилларду активизировались. Но до сих пор ни о какой сделке речи не идёт. Пока что единственным элементом, который не участвует в этих переговорах, является «Майами». Но мы знаем, что в переговорах всё может измениться в один момент, от одного звонка», – сообщил Войнаровски в одной из своих социальных сетей.
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
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