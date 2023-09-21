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Эдриан Войнаровски рассказал о деталях процесса поиска обмена для Дэмьена Лилларда

Эдриан Войнаровски рассказал о деталях процесса поиска обмена для Дэмьена Лилларда
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Именитый инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о том, как на данный момент обстоит дело с обменом звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Думаю, в НБА есть несколько команд, которые хотели бы его приобрести. Но загвоздка переговоров состоит в том, что команды не хотят предлагать «Портленду» лучшие варианты, поскольку никто не хочет рисковать, учитывая, что Лиллард неоднократно заявлял, что хочет обмена только в «Майами». «Трэйл Блэйзерс» пытается проработать сценарий с многосторонней сделкой, чтобы сделка стала для них выгодной.

«Хит» и «Блэйзерс» не обсуждали обмен меж друг другом с июля, но «Портленд» занимается сделкой, просто общается с другими командами, чтобы присоединить их к обмену с «Майами».

«Хит» не спешат и хотят получить Лилларда как можно выгоднее. Они хотят, чтобы «Портленд» вышел на рынок и поняли низкую стоимость своего игрока», — приводит слова Войнаровски Miami Herald.

Дополнение от Уиндхорста:
Брайан Уиндхорст рассказал, какого игрока «Портленд» может обменять, помимо Лилларда
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