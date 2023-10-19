Велимир Перасович подвёл итоги матча УНИКСа с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с екатеринбургским «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Я счастлив и доволен, потому что мы одержали победу. «Уралмаш» – очень серьезная команда. В предыдущих матчах они продемонстрировали, что могут обыграть любого соперника. Их победы над «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» это доказали.

Сегодня мы с самого начала играли солидно. Да, у нас были некоторые проблемы под своим щитом, но затем нам удалось сдерживать их подборы в нападении и сыграть гораздо лучше. Если в первой половине они забрали восемь отскоков под нашим щитом, то после большого перерыва – только один. В этом вся разница. Теперь нам нужно начинать думать о следующем матче. Каждая игра в этом чемпионате будет сложной», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, УНИКС одержал победу над «Уралмашем» со счётом 94:67. Команда из Казани победила в трёх играх кряду.