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Перасович высказался о провале УНИКСа в первой четверти 2-го матча финала ЕЛ с ЦСКА

Перасович высказался о провале УНИКСа в первой четверти 2-го матча финала ЕЛ с ЦСКА
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос о сложностях, которые возникли у команды в первой четверти второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Казанцы проиграли стартовый игровой отрезок со счётом 8:23. Сама встреча закончилась со счётом 94:83 в пользу армейцев. После двух игр ЦСКА ведёт в серии 2-0.

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 94
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 18, Лабери - 14, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Грин - 5, Воронцевич - 2, Беленицкий, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 10, Астапкович - 10, Джекири - 9, М'Бай - 9, Курбанов - 9, Хэнлан - 8, Ухов - 5, Ганькевич, Антонов, Карданахишвили

«Сложно сказать. Нам никак не удавалось забить, мы набрали всего восемь очков за 10 минут, что неестественно. Игроки промахивались даже из выгодных ситуаций для броска. А когда вы не забиваете, то очень сложно защищаться. Но дело не только в нас. Мы играли против сильного соперника. Они действовали по-настоящему жёстко и превосходили нас на каждой позиции», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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