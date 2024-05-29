Перасович высказался о провале УНИКСа в первой четверти 2-го матча финала ЕЛ с ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос о сложностях, которые возникли у команды в первой четверти второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Казанцы проиграли стартовый игровой отрезок со счётом 8:23. Сама встреча закончилась со счётом 94:83 в пользу армейцев. После двух игр ЦСКА ведёт в серии 2-0.

«Сложно сказать. Нам никак не удавалось забить, мы набрали всего восемь очков за 10 минут, что неестественно. Игроки промахивались даже из выгодных ситуаций для броска. А когда вы не забиваете, то очень сложно защищаться. Но дело не только в нас. Мы играли против сильного соперника. Они действовали по-настоящему жёстко и превосходили нас на каждой позиции», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.