Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник ЦСКА Тримбл: УНИКС — одна из лучших команд лиги. Да и мы — одна из лучших

Защитник ЦСКА Тримбл: УНИКС — одна из лучших команд лиги. Да и мы — одна из лучших
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал предстоящий матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который пройдёт сегодня, 23 ноября, в 19:30.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Очевидно, что наш соперник — одна из лучших команд лиги. Да и мы — одна из лучших. Потому матч и особенный. Я здесь новичок, ещё никогда не встречался с УНИКСом, поэтому, надеюсь, завтра поучаствую в чём‑то интересном.

Усердно тренировались, смотрели много видео. На самом деле, не сказал бы, что делали что‑то сложное. Понятно, что нам противостоит топ‑команда, так что завтра будем чувствовать особую ответственность», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 4,6 результативные передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых – 22,6.

Купить билет на матч УНИКС — ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android