Защитник ЦСКА Тримбл: УНИКС — одна из лучших команд лиги. Да и мы — одна из лучших

Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал предстоящий матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который пройдёт сегодня, 23 ноября, в 19:30.

«Очевидно, что наш соперник — одна из лучших команд лиги. Да и мы — одна из лучших. Потому матч и особенный. Я здесь новичок, ещё никогда не встречался с УНИКСом, поэтому, надеюсь, завтра поучаствую в чём‑то интересном.

Усердно тренировались, смотрели много видео. На самом деле, не сказал бы, что делали что‑то сложное. Понятно, что нам противостоит топ‑команда, так что завтра будем чувствовать особую ответственность», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 4,6 результативные передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых – 22,6.

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