Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмил Райкович: УНИКСу не хватало Маркоса Найта

Эмил Райкович: УНИКСу не хватало Маркоса Найта
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о победной гостевой игре с казанским УНИКСом. Напомним, армейцам удалось одержать победу со счётом 79:66. На их счету лишь одно поражение в розыгрыше Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Райкович также заявил, что возможной причиной поражения УНИКСа является отсутствие их лидера Маркоса Найта.

«В первую очередь мне хотелось бы поздравить моих парней с тем, что они обыграли УНИКС на его домашней площадке. Знали, что нас ждёт по-настоящему трудная игра, потому что, на мой взгляд, казанцы до настоящего момента показывали лучший баскетбол в Лиге ВТБ. Считаю, что в сегодняшнем матче хозяевам очень не хватило Маркоса Найта.

Но я бы хотел принижать заслуги своих ребят, поскольку мы показали действительно командный баскетбол и хорошо сыграли в защите. Я особенно рад тому, что несколько новых молодых игроков вышли на площадку и принесли нам большую пользу. Так, Карданахишвили сыграл 13 минут в таком важном для ЦСКА матче. Мы увидели его энергию и мотивацию, и он по-настоящему помог нам. Я уже не отмечаю отдельно Руженцева, ведь он является частью ротации и проводит на площадке по 15 минут.

Защита позволила нам контролировать щит, а в нападении мы старались находить слабые стороны противника и атаковать их. На мой взгляд, большую часть времени это срабатывало», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 16, Д. Кулагин - 14, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 7, Бако - 6, Комолов - 4, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Ухов - 5, Руженцев - 4, Карданахишвили - 2, Михайловский, Антонов, Гафуров
Материалы по теме
Стало известно о причинах, по которым Маркос Найт пропускает матч с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android