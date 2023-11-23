Эмил Райкович: УНИКСу не хватало Маркоса Найта

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о победной гостевой игре с казанским УНИКСом. Напомним, армейцам удалось одержать победу со счётом 79:66. На их счету лишь одно поражение в розыгрыше Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Райкович также заявил, что возможной причиной поражения УНИКСа является отсутствие их лидера Маркоса Найта.

«В первую очередь мне хотелось бы поздравить моих парней с тем, что они обыграли УНИКС на его домашней площадке. Знали, что нас ждёт по-настоящему трудная игра, потому что, на мой взгляд, казанцы до настоящего момента показывали лучший баскетбол в Лиге ВТБ. Считаю, что в сегодняшнем матче хозяевам очень не хватило Маркоса Найта.

Но я бы хотел принижать заслуги своих ребят, поскольку мы показали действительно командный баскетбол и хорошо сыграли в защите. Я особенно рад тому, что несколько новых молодых игроков вышли на площадку и принесли нам большую пользу. Так, Карданахишвили сыграл 13 минут в таком важном для ЦСКА матче. Мы увидели его энергию и мотивацию, и он по-настоящему помог нам. Я уже не отмечаю отдельно Руженцева, ведь он является частью ротации и проводит на площадке по 15 минут.

Защита позволила нам контролировать щит, а в нападении мы старались находить слабые стороны противника и атаковать их. На мой взгляд, большую часть времени это срабатывало», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.