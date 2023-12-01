Леброн Джеймс — о «Лейкерс»: понятия не имею, кто мы такие

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что пока не знает, чего ожидать от команды.

«Я понятия не имею, кто мы такие. У нас пока нет полноценного состава. Я знаю, что представляют собой некоторые из нас по отдельности, но что касается команды, у нас пока нет полноценного состава. Так что даже не знаю», — приводит слова Джеймса Los Angeles Times.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 11 побед и потерпели девять поражений. Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз», одержавшая 14 побед при четырёх поражениях.

Младший сын Леброна Брайс попадает со средней и ставит сверху: