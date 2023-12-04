Видеообзор матча «Автодор» — «Руна» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Вчера, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» принимал московскую «Руну». Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 79:66.
Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.
Отметим, что самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Рэйшон Хэммондс, который записал в собственный актив 23 очка. Лучшим у гостей оказался защитник Джеремайя Хилл — на его счету 20 очков.
Таким образом, «Автодор» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу в 14 матчах. «Руна» идёт седьмой с семью победами.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Хэммондс - 23, Торнвелл - 17, Пушица - 11, Петенев - 9, Беслач - 7, Мавра - 7, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
Руна: Хилл - 20, Попов - 13, Походяев - 12, Раданов - 9, Иванович - 4, Комиссаров - 3, Тайус - 3, Савин - 2, Сопин, Митькин, Жмако
Комментарии
- 4 декабря 2023
-
10:13
-
10:00
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
07:49
-
06:34
-
05:44
-
05:24
-
04:53
-
04:44
-
01:38
- 3 декабря 2023
-
23:19
-
22:08
-
21:09
-
20:27
-
19:36
-
18:49
-
18:44
-
18:25
-
17:46
-
16:57
-
16:46
-
16:17
-
16:00
-
15:43
-
15:20
-
14:28
-
14:08
-
13:43
-
13:24
-
13:00
-
12:18
-
12:07
-
11:53
Партнерский контент