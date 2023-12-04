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Видеообзор матча «Автодор» — «Руна» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Автодор» — «Руна» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» принимал московскую «Руну». Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 79:66.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Рэйшон Хэммондс, который записал в собственный актив 23 очка. Лучшим у гостей оказался защитник Джеремайя Хилл — на его счету 20 очков.

Таким образом, «Автодор» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу в 14 матчах. «Руна» идёт седьмой с семью победами.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Хэммондс - 23, Торнвелл - 17, Пушица - 11, Петенев - 9, Беслач - 7, Мавра - 7, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
Руна: Хилл - 20, Попов - 13, Походяев - 12, Раданов - 9, Иванович - 4, Комиссаров - 3, Тайус - 3, Савин - 2, Сопин, Митькин, Жмако
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