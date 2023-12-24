Уильямсон восторженно высказался по поводу защиты «Хьюстона»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался по поводу защитной тактики «Хьюстон Рокетс».

«Мы должны действовать, и нам нельзя допускать таких ошибок. Думаю, в конце игры у нас их было три. В таком состоянии будет трудно победить. Мы не можем этого делать.

У «Хьюстона» отличная защита. Они не выбирают четверти. Они делают это на протяжении всей игры. И я хочу сказать, что они живут и умирают с этим, так что это сработало для них. Думаю, дело в том, как они защищаются… судя по скаутским отчётам, они очень хороши в том, что не позволяют командам проникать в «краску», а также парируют трёхочковые. Они играют в «кошки-мышки», находясь в «краске» и при этом держатся рядом с бросающими игроками. Так что они очень хороши в этом», — приводит слова Уильямсона Sun Herald.