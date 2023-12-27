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МБА с разгромным счётом переиграла «Новосибирск» и вышла в четвертьфинал Кубка России

МБА с разгромным счётом переиграла «Новосибирск» и вышла в четвертьфинал Кубка России
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Сегодня, 27 декабря, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались московская МБА и Новосибирск. Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев площадки со счётом 88:44.

Игроки МБА были сильнее в каждой из четвертей матча и без проблем добились уверенной победы с двукратным преимуществом в счёте.

Самым результативным игроком матча стал форвард МБА Андрей Лопатин, который принёс в копилку своей команды 15 очков и четыре подбора. Дабл-даблом отметился центровой МБА Евгений Минченко — 10 очков и 13 подборов.

Напомним, четвертьфиналист турнира определяется в результате двухматчевого противостояния. В первом матче МБА также одержала победу со счётом 83:60 и по сумме двух матчей стала участником четвертьфинала.

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