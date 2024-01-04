На легенду НБА Шакила О’Нила подали в суд

Американец Донни Уилсон, который является давним партнёром по бизнесу легендарного баскетболиста Шакила О'Нила, подал в суд на него и продюсерскую компанию Jersey Legends Production.

Отмечается, что компания О'Нила не выплатила Уилсону обещанную сумму по контракту, а также много раз нарушала трудовой кодекс.

«Шакил О'Нил, безусловно, может показаться лучшим другом для всех, и просто большим весёлым парнем. Пока он не задолжал вам денег.

Он месяцами прятался от адвокатов, пытавшихся удовлетворить его коллективный иск по поводу обанкротившейся криптовалютной биржи FTX и его поддержки компании, и теперь он, по сути, делает то же самое с мистером Уилсоном, скрываясь от своих финансовых обязательств. Это просто постыдное поведение знаменитости его статуса», – приводит слова Рона Самбрано (юриста Уилсона) New York Post.