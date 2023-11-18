Шак хотел выиграть Леброну первый трофей. Почему у дуэта не получилось в «Кливленде»?

Шакил О'Нил по праву считается одним из самых доминирующих игроков в истории НБА. Впечатляющие баскетбольные навыки в сочетании с невероятными физическими данными делали его просто неостановимым, особенно на пике формы. При этом карьера одного из лучших центровых в истории продолжалась почти два десятилетия. И ближе к её завершению Шаку довелось поиграть в одной команде с лицом нового поколения — Леброном Джеймсом, с которым он собирался завоевать свой пятый трофей.

Эти двое делили площадку в «Кливленде» в сезоне-2009/2010. О'Нил оказался в «Кавальерс» после того, как в «Финиксе» решили расчистить платёжку и обменяли его на Сашу Павловича, Бена Уоллеса и денежную компенсацию. И, несмотря на то что Дизелю на тот момент уже было 37 лет, он был серьёзно настроен бороться за чемпионство бок о бок с восходящей звездой. На своей первой пресс-конференции в новой команде заявил, что собирается «выиграть перстень для Короля», подразумевая Леброна (на английском эта фраза цепляет чуть больше за счёт рифмы — «Win a ring for The King»).

Сделать этого у Шака, увы, не получилось. Он принял участие только в 53 матчах регулярного сезона, в среднем набирая по 12 очков (56,6% с игры), 6,7 подбора, 1,5 передачи и 1,2 блока за 23,4 минуты на площадке. В феврале 2010-го О'Нил травмировал большой палец, перенёс операцию, но вернулся к первому раунду плей-офф, где провёл несколько неплохих матчей. Однако «Кавс» всё равно проиграли «Бостону» (2-4) в полуфинале Восточной конференции.

Но почему же дуэт Леброна и Шакила не принёс «Кливленду» желаемого успеха? Подопечные Майка Брауна были одной из лучших команд Восточной конференции, пускай и имели некоторые коллективные проблемы, которые не позволяли им соревноваться с теми же «Селтикс» или «Орландо» (особенно в нападении). Но что, если сосредоточиться конкретно на дуэте Джеймса и О'Нила?

Леброн Джеймс и Шакил О'Нил во время Матча всех звёзд Фото: AP/TASS

Начнём с очевидного. Шаку в ходе того сезона исполнилось 38 лет. Он был далеко не в лучшей своей физической форме, а в «Кавальерс» справедливо опасались, что годы игры в баскетбол при таком-то весе сделали его более склонным к травмам. Поэтому минуты О’Нила в регулярном чемпионате были серьёзно ограничены — в команде хотели, чтобы он приберёг свою лучшую игру для плей-офф. Но то самое повреждение большого пальца, с которым центровой выбыл на полтора месяца, по сути, пустило все старания насмарку.

При этом для своих соперников Шакил всё ещё представлял угрозу в нападении. На нём регулярно сдваивались, что позволяло Леброну чувствовать себя чуть более свободно в нападении. Но, находясь на паркете одновременно с Джеймсом, Шак забивал в «краску», не способствовал проходу в быстрый отрыв и зачастую прерывал атаки «пост-апами», которые тогда уже потихоньку начали терять актуальность в НБА. Учитывая, что на тот момент в арсенале Брона не было стабильного джампера, всё это серьёзно повлияло на «химию» между двумя игроками.

Справедливости ради стоит сказать, что тогда О'Нил оставался надёжным элементом защиты. Однако ему попросту не хватало выносливости, чтобы быть тем рим-протектором, каким он был в своём прайме. Шак не мог оперативно вернуться на свою половину площадки, чтобы включиться в оборону. Уже не был таким быстрым, когда дело касалось работы ног. В общем, это был уже не тот неудержимый Шакил О'Нил, который выиграл три подряд титула с «Лейкерс».

Леброн Джеймс и Шакил О'Нил во время Матча всех звёзд Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Леброн продолжал в одиночку тащить «Кавальерс». И, несмотря на присутствие в команде куда более опытного и титулованного напарника, именно он был лидером «Кливленда» в раздевалке — франчайзер как-никак. Но самого Шака это никак не беспокоило: он не пытался соперничать с Броном и без проблем признавал его статус первой звезды.

«Это был первый раз, когда мне не нужно было ничего делать. Я знал свою роль: просто поддерживать Леброна. Если он пасует мне, я забиваю. Если нет — играю пик-энд-роллы, помогаю ему открыться, подбираю, усаживаю других игроков на задницы. Я знал свою роль», — сказал он.

Что касается неудачной концовки сезона, её О'Нил вспоминал так:

«Мы были на первом месте [в конференции]. Мы играли против «Бостона», и Большой Ребёнок (Глен Дэвис. — Прим. «Чемпионата»), который никогда не мог меня остановить, сделал Hack-a-Shaq (ныне ограниченная правилами тактика, когда игрок намеренно фолит на сопернике, который плохо реализует штрафные. — Прим. «Чемпионата»). И как только я взял мяч, я не чувствовал большого пальца. У меня уже была такая травма — я знал, что рука сломана.

Когда у тебя сломана рука, ты выбываешь на четыре недели и ничего не можешь поделать. Я занимался кардио, правильно питался, ходил в тренажёрный зал… Я был там каждый вечер, бегал на беговой дорожке. А когда я вернулся в строй, сказал: «Я в форме как обычный парень, но не в форме для баскетбола». И мы так и не смогли вернуться на прежний уровень.

Леброн Джеймс и Шакил О'Нил в составе «Кливленда» Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Я восстановился к первому раунду плей-офф, и мы проиграли «Бостону» во втором. Я был расстроен. Я точно знаю, что если бы я был здоров, то в том году мы бы добились успеха и выиграли бы перстни».

Для Шакила тот сезон-2009/2010 также был «контрактным» — последним по пятилетнему соглашению на $ 101 млн, которое ему выдали в «Майами». Но в 2010-м «Кавальерс» рассыпались: Леброн принял решение уйти в «Хит», с поста главного тренера был уволен Майк Браун. О'Нил оказался в статусе свободного агента, а новый контракт получил, кстати, именно от «Бостона». Там он провёл свой последний год, после чего завершил игровую карьеру.

Вот так завершилось непродолжительное партнёрство Леброна Джеймса и Шакила О'Нила в «Кливленд Кавальерс». Увы, его нельзя назвать плодотворным. Но сам факт того, что болельщикам довелось увидеть этих двух легендарных баскетболистов в составе одной команды, дорогого стоит.