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Инсайдер рассказал о возможном обмене Деджонте Мюррея из «Атланты»

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём последнем материале на платформе Substack высказался по поводу возможного обмена защитника Деджонте Мюррея из «Атланты Хоукс».

«Мои источники сообщили следующее: 1) «Атланта» активно изучает все возможности обмена Деджонте Мюррея, что приведёт к прекращению сотрудничества между Треем Янгом и Мюрреем после полутора сезонов вместе.

2) «Атланта» полна решимости строить команду вокруг Трея Янга и Джейлена Джонсона и двигаться вперёд под руководством нового тренера Куина Снайдера», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне 27-летний Мюррей принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 20,9 очка, 5,1 результативной передачи и 4,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых — 38,8.