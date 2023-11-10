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Деджонте Мюррей попал решающий трёхочковый бросок в матче с «Орландо»

Деджонте Мюррей попал решающий трёхочковый бросок в матче с «Орландо»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррэй принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 120:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Так, при счёте 117:119 в пользу «Орландо» Деджонте Мюррей получил передачу от разыгрывающего Трея Янга и совершил трёхочковый бросок за 32 секунды до конца основного времени. Попадание оказалось удачным и в итоге решающим.

Примечательно, что в ответном владении игроки «Мэджик» имели возможность выйти вперёд, однако тяжёлый форвард Паоло Банкеро промахнулся из-за дуги за восемь секунд до конца. После отскока мяч оказался в руках баскетболистов «Хоукс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Саггс - 21, Банкеро - 17, Фульц - 13, Вагнер - 13, Айзек - 12, Вагнер - 12, Битадзе - 12, Блэк - 9, Энтони - 7, Инглс - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Атланта Хоукс: Янг - 41, Джонсон - 19, Мюррей - 16, Богданович - 15, Хантер - 12, Оконгву - 7, Капела - 6, Гриффин - 2, Бей - 2, Ланди, Миллз, Фернанду, Мэтьюз
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