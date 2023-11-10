Деджонте Мюррей попал решающий трёхочковый бросок в матче с «Орландо»

Атакующий защитник, один из лидеров «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррэй принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 120:119.

Так, при счёте 117:119 в пользу «Орландо» Деджонте Мюррей получил передачу от разыгрывающего Трея Янга и совершил трёхочковый бросок за 32 секунды до конца основного времени. Попадание оказалось удачным и в итоге решающим.

Примечательно, что в ответном владении игроки «Мэджик» имели возможность выйти вперёд, однако тяжёлый форвард Паоло Банкеро промахнулся из-за дуги за восемь секунд до конца. После отскока мяч оказался в руках баскетболистов «Хоукс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.