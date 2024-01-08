Арсич отреагировал на неожиданную победу в матче с УНИКСом

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (94:80).

«Хотел сказать, что я очень рад за наших болельщиков, которые сегодня, как всегда, пришли на трибуны в большом количестве. Они создали великолепную атмосферу, поддерживая нас на протяжении всех 40 минут. Я очень рад, что мы смогли оплатить за это победой – сегодня их поддержка стала очень важным фактором в достижении этого результата.

Хотел бы похвалить своих игроков, ведь когда мы вышли на площадку, они сделали все от них зависящее и забыли все те проблемы, которые у нас были с травмированными и с подготовкой к этой игре. Сегодня все выполнили тактическую задачу и показали свою лучшую игру. Поэтому мы сегодня победили, это очень важно для нас. Надеюсь, что этот результат поможет нам вернуть уверенность в себе и поможет нам в достижении тех целей, которые перед нами стоят в этом сезоне», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.