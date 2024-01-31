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Центровой «Автодора» прокомментировал попадание в список участников Матча всех звёзд

Центровой «Автодора» прокомментировал попадание в список участников Матча всех звёзд
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Американский центровой саратовского «Автодора» Рэйшон Хэммондс отреагировал на попадание в число участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Я благодарен организаторам за предоставленную возможность принять участие в Матче всех звёзд. Это станет увлекательным опытом для меня. Буду рад сыграть вместе и против других игроков из разных команд Лиги ВТБ», — приводит слова Хэммондса пресс-служба «Автодора».

В нынешнем сезоне Единой лиги Рэйшон Хэммондс принял участие в 25 матчах за «Автодор», набирая в среднем 16,6 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 1,1 результативной передачи. В данный момент саратовская команда находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда одержала девять побед и потерпела 16 поражений.

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