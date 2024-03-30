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Вембаньяма установил статистический рекорд франшизы «Спёрс» в игре с «Никс»

Вембаньяма установил статистический рекорд франшизы «Спёрс» в игре с «Никс»
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, 20 подборов и семь ассистов в матче с «Нью-Йорк Никс». Таким образом, он стал первым игроком в истории франшизы, кому удалось набрать подобные цифры.

Стоит отметить, что Виктор также обновил личный рекорд результативности, а также стал первым новичком со времён Шакила О`Нила, кто набирал 40 очков и 20 подборов за одну игру.

Перформанс Виктора помог техасскому коллективу переиграть «Нью-Йорк» в овертайме со счётом 130:126. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.

В нынешнем сезоне Вембаньяма в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

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НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 126
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 13, Шампани - 12, Брэнэм - 10, Сохан - 4, Уэсли - 4, Осман - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
Нью-Йорк Никс: Брансон - 61, Дивинченцо - 20, Харт - 12, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Ачиува - 6, Богданович - 4, Милтон - 2, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

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