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Вембаньяма установил статистический рекорд франшизы «Спёрс» в игре с «Никс»

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, 20 подборов и семь ассистов в матче с «Нью-Йорк Никс». Таким образом, он стал первым игроком в истории франшизы, кому удалось набрать подобные цифры.

Стоит отметить, что Виктор также обновил личный рекорд результативности, а также стал первым новичком со времён Шакила О`Нила, кто набирал 40 очков и 20 подборов за одну игру.

Перформанс Виктора помог техасскому коллективу переиграть «Нью-Йорк» в овертайме со счётом 130:126. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.

В нынешнем сезоне Вембаньяма в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича