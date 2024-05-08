«Црвена Звезда» подписала контракт с Урошем Плавшичем

«Црвена Звезда» достигла соглашения с Урошем Плавшичем, 25-летним центровым ростом 2,17 метра, который ранее играл за клуб «Мега МИС» (Белград). Об этом сообщает издание Basket News.

Сообщается, что соглашение между сторонами на следующий сезон было достигнуто до начала плей-офф лиги ABA. Срок контракта между Урошем Плавшичем и «Црвеной Звездой» пока не оглашается.

Плавшич был одним из самых заметных игроков лиги ABA в этом сезоне, он набирал в среднем за игру 15,4 очка, делал 7,7 подбора при 18,2 PIR (показатель эффективности) в составе за «Мега МИС» (Белград).

До перехода в «Мега МИС» Плавшич четыре года играл в студенческой лиге NCAA за Теннесси, где в сезоне первого дивизиона набирал в среднем 4,9 очка и 3,4 подбора.

«Црвена Звезда» победила «Мегу» в полуфинальной серии со счетом 2-0, выиграв оба матча с общим отрывом в 55 очков.