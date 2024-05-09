«Олимпиакос» обыграл «Барселону» в решающем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

8 мая в Барселоне состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Барселоной» и «Олимпиакосом». Игра закончилась со счётом 63:59 (9:12, 16:15, 15:13, 23:19) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник «Олимпиакоса» Шакилл Маккиссик. Он набрал 12 очков и сделал два подбора. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал аргентинский разыгрывающий Николас Лапровиттола, на счету которого 17 очков, семь подборов и четыре передачи.

Первую встречу «Олимпиакос» выиграл со счётом 75:77, вторую «Барселона» — 95:79. В третьем матче «Барселона» победила 82:80. В четвёртом «Олимпиакос» был сильнее — 92:58.

«Олимпиакос» выиграл серию 3-2 и вышел в «Финал четырёх» турнира.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.