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Барселона — Олимпиакос, результат матча 8 мая 2024, 59:63, пятый матч 1/4 финала Евролиги 2023/2024

«Олимпиакос» обыграл «Барселону» в решающем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
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8 мая в Барселоне состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Барселоной» и «Олимпиакосом». Игра закончилась со счётом 63:59 (9:12, 16:15, 15:13, 23:19) в пользу гостей площадки.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
59 : 63
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник «Олимпиакоса» Шакилл Маккиссик. Он набрал 12 очков и сделал два подбора. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал аргентинский разыгрывающий Николас Лапровиттола, на счету которого 17 очков, семь подборов и четыре передачи.

Первую встречу «Олимпиакос» выиграл со счётом 75:77, вторую «Барселона» — 95:79. В третьем матче «Барселона» победила 82:80. В четвёртом «Олимпиакос» был сильнее — 92:58.

«Олимпиакос» выиграл серию 3-2 и вышел в «Финал четырёх» турнира.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

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