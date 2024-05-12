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Лос-Анджелес Лейкерс: планы на третью звезду команды, кого обменяют или выменяют, кто будет играть с Леброном и Дэвисом

Инсайдер The Athletic рассказал, будут ли «Лейкерс» пытаться выменять третью звезду
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха в подробностях рассказал о планах «Лос-Анджелес Лейкерс» на межсезонье.

«Да, они хотят обменять свой пик первого раунда. Таким образом, они смогут использовать для обмена аж три пика первого раунда.

С помощью этого они смогут выменять себе третью звезду в команду или же улучшить стартовую пятёрку и скамейку.

Но у них впервые за долгое время будет несколько пиков первого раунда в распоряжении для обмена. Моё понимание — «Лейкерс» будут агрессивны на рынке. Будут пытаться находить самые разные варианты», — заявил Буха на своём канале в YouTube.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» заняли восьмое место в Западной конференции, прошли стадию плей-ин, а затем проиграли «Денвер Наггетс» в серии первого раунда (1-4).

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