Бросок, решивший судьбу «Лейкерс»! Леброн и компания отправляются на заслуженный отдых

Завершилась серия первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». И закончилась она со счётом 4-1 в пользу «Денвера»! Оценить эту серию справедливо можно будет по итогам выступления «Наггетс» в постсезоне — как далеко они зайдут и станут ли вообще снова чемпионами. Возможно, «Лейкерс» будут единственной командой, которая более-менее достойно держалась против действующих чемпионов лиги? Интересных вопросов очень много.

Разыгрывающий «самородков» Джамал Маррей — настоящий герой. В серии с «озёрниками» он дважды становился главным действующим лицом. Например, неделю назад, во второй встрече, именно Маррей принёс победу «Денверу» на своей площадке, попав бросок со средней дистанции через руки Энтони Дэвиса. И самое важное — это было сделано под сирену! Примечательно, что тогда Майк Мэлоун мог взять тайм-аут, чтобы разыграть полноценное владение, но наставник позволил баскетболистам самостоятельно поставить точку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вот сегодня Маррей хладнокровно отправляет «Лейкерс», можно сказать, на заслуженный отдых, поскольку нельзя со стопроцентной уверенностью заявить, что «Денвер» контролировал ход серии от начала до конца. Было достаточно временных отрезков, когда именно «озёрники» лидировали в счёте по ходу матчей. И вот концовка. Леброн Джеймс исполнил два штрафных броска, сравняв счёт в пятой игре — 106:106. Мэлоун опять не берёт тайм-аут, Джамал Маррей с мячом. И он снова попадает в цель! Осталось 3,6 секунды, гости предпринимают ответную тщетную попытку. Занавес.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что дальше? «Денвер Наггетс» уже знает своего соперника в следующем раунде. Это будет молодой боевой коллектив из Миннеаполиса — «Миннесота Тимбервулвз», которая катком прошлась по «Финикс Санз», обыграв их всухую — 4-0. Недавно у «Миннесоты» серьёзное повреждение получил главный тренер команды Крис Финч. Насколько сильно это повлияет на игру «волков», нам предстоит только узнать. А пока что команды отдыхают и ждут завершения серий, где ещё победители не определились.