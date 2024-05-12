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Митчелл выдал невероятную серию в плей-офф НБА, которая ранее никому не покорялась

Митчелл выдал невероятную серию в плей-офф НБА, которая ранее никому не покорялась
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал первым игроком в истории, которому дважды удавалось набирать более 180 очков (точность бросков более 50%) и 20 трёхочковых на отрезке в пять матчей плей-офф подряд. В первый раз ему это удалось в серии с «Денвер Наггетс» в 2020 году.

Митчелл добрался до этого достижения, набрав 33 очка и шесть подборов в третьем матче серии второго раунда с «Бостон Селтикс». Его выступления оказалось недостаточно для победы — «Кливленд» проиграл со счётом 93:106. Таким образом, «Селтикс» снова вышли вперёд в серии (2-1). Следующая игра пройдёт в Кливленде. Напомним, противостояние идёт до четырёх побед.

В первом раунде «Кливленд» в семи играх переиграл «Орландо Мэджик».

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