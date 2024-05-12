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Тейтум повторил рекорд результативности «Бостона», присоединившись к Бёрду и Хавличеку

Тейтум повторил рекорд результативности «Бостона», присоединившись к Бёрду и Хавличеку
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 33 очка в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс». Таким образом, Тейтум стал третьим после Джона Хавличека и Ларри Бёрда игроком в истории франшизы, на счету которого уже 30 игр плей-офф с 25 или более очками.

Выступление Тейтума помогло «Бостону» одержать победу со счётом 106:93. Таким образом, «Селтикс» снова вышли вперёд в серии (2-1). Следующая игра пройдёт в Кливленде. Напомним, противостояние идёт до четырёх побед.

26-летний баскетболист провёл уже свою 102-ю игру плей-офф в карьере. Вместе с «Бостоном» Джейсон неоднократно оказывался в финалах Восточной конференции, а в 2022 году разыграл титул с «Голден Стэйт Уорриорз». «Кельты» проиграли «воинам» со счётом 2-4.

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